Coronavirus, Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, pronto a chiedere a Speranza un lockdown totale

“Serve cambiare strategia, chiederò al ministro Speranza un lockdown totale“. A parlare è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, che parla di un nuovo lockdown generalizzato in Italia e di come per lui sia urgente cambiare strategia in merito alla lotta al Coronavirus. Ricciardi ne ha parlato all’ ‘Ansa’. “Bisogna cambiare la strategia di contrasto. Un lockdown totale è necessario in tutta Italia. Immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata” ha dichiarato il consigliere. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Roma, Zaniolo mette alle spalle il Covid: “I’m back”

Coronavirus, Ricciardi pronto a chiedere un lockdown totale

Secondo Ricciardi: “Va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale. La strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno”. Ricciardi ha sottolineato come parlerà al ministro Speranza in settimana proprio di questa nuova proposta. “In questo momento – ha detto inoltre a proposito degli impianti sciistici – le attività che comportino assembramenti non sono compatibili con il contrasto alla pandemia da Covid-19 in Italia e gli impianti da sci rientrano in tali attività. Non andrebbero riaperti”. Ha infine aggiunto: “Non dimentichiamo che la variante inglese è giunta in Europa proprio dagli impianti in Svizzera”.

LEGGI ANCHE >>> Governo Draghi, il Presidente del Consiglio e i Ministri hanno giurato!

Nel frattempo scattano da oggi i cambi di colore in alcune regioni, con il governo che boccia la richiesta della Liguria di posticiparli di 24 ore per salvare i pranzi di San Valentino. La regione diventa arancione insieme all’Abruzzo (con le province di Chieti e Pescara in zona rossa per decisione del governatore), alla Toscana e alla provincia di Trento.