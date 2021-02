Cagliari-Atalanta, il commento postpartita del tecnico dei sardi Di Francesco: l’ammissione sull’eventuale episodio da rigore di Rugani

Altro risultato positivo sfumato nel finale per il Cagliari, battuto al 90′ dall’Atalanta e da una prodezza di Muriel. A ‘Sky Sport’, il tecnico dei sardi Di Francesco commenta così la sconfitta: “E’ un momento che non gira? Peccato che il momento, purtroppo, è lungo. C’è rammarico per ottime prestazioni dopo le quali non portiamo a casa niente. La squadra è stata esemplare per atteggiamento e interpretazione della gara contro un avversario fortissimo. E’ una bella mazzata prendere per l’ennesima volta gol a fine partita. Poca cattiveria? Non ci credo. Sono errori più che altro di ingenuità di posizionamento. Il poco che abbiamo sbagliato, l’abbiamo pagato profumatamente. E’ un sistema di gioco che usiamo da poco ma viene affrontato con grande applicazione da parte della squadra. Il gol subito è purtroppo una grossa ingenuità, la gestione di determinati momenti va migliorata. Ai tifosi mi sento di dire che c’è grande dispiacere, volevamo conquistare un risultato importante. La prestazione è positiva, l’atteggiamento ci deve accompagnare per la prossima partita che andrà giocata dando ancora di più di quanto abbiamo fatto oggi. Sarà una partita in cui ci giocheremo tutto. E’ un momento particolare, siamo stati un po’ sfortunati ma non possiamo attaccarci a questo. Se siamo sempre sfortunati, qualcosa che non funziona evidentemente c’è. Dobbiamo andare a cercare le situazioni con coraggio, lo abbiamo fatto diverse volte oggi, ma non è bastato. Non dobbiamo mollare, specie in questo momento di grande carenza di risultati”.

Dallo studio gli chiedono se veda parallelismi con la sua prima esperienza al Sassuolo: “Non la ritengo uguale. Ma devo fare appello alla mia esperienza per evitare che dopo una gara del genere si venga assaliti dallo sconforto. Sono frasi forse un po’ fatte, ma dobbiamo portarci quello che di buono abbiamo fatto in questa partita. E magari, migliorare nel difendere con maggiore determinazione il risultato nel finale. Ritiro? Siamo stati dei giorni un po’ insieme, per conoscerci meglio e avvicinarsi. Valuteremo con la società la soluzione migliore, non sono un grande amante dei ritiri anche se è una soluzione che ci sta aiutando nel preparare le gare. Se servirà magari lo faremo, ma dobbiamo conservare lo stesso atteggiamento e anche l’attenzione tattica che voglio sottolineare. L’episodio di Rugani? Mi hanno detto che il fallo non ci fosse, mi interessa in maniera relativa. Ora che lo rivedo al replay, effettivamente non è rigore”.