Al termine di Spezia-Milan, Vincenzo Italiano parla anche del suo futuro commentando il match

Intervenuto a ‘DAZN’ dopo la vittoria dello Spezia contro il Milan, il tecnico dei liguri Vincenzo Italiano ha risposto anche alle domande sul suo futuro. “Pronto per una big? Non è il momento per parlare del futuro, è presto. L’unico pensiero è raggiungere la salvezza, in futuro vedremo. E’ arrivata una società nuova con progetti nuovi: dobbiamo parlare con la proprietà”.

Italiano si sofferma poi sulla gara: “E’ stata la più bella della mia carriera: è stata una grande soddisfazione. La vittoria ci dà morale: è importante essere riusciti a fare una prestazione del genere contro una squadra come il Milan. Ora mettiamo in cassaforte questi tre punti e continuiamo con lo stesso spirito di questa sera”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Uno spirito a cui ha contribuito anche Agudelo, schierato da punta centrale: “Ha qualità importanti, forza e velocità palla al piede. Da esterno non aveva fatto benissimo, si è adattato e sta iniziando a stupire tutti. Lui è felicissimo e siamo contenti di averlo così”.