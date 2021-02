Pagelle Napoli-Juventus, i voti del primo tempo: Insigne si sblocca

Le pagelle del primo tempo della partita tra Napoli e Juventus, sfida valida per la 22ma giornata di Serie A: Insigne, gol numero 100

Partita non ricchissima di emozioni al ‘Maradona’, con il Napoli che tiene bene il campo soprattutto in fase difensiva e poi riesce a sbloccarla con un capovolgimento di fronte firmato Lozano: Cuadrado (in gran difficoltà) lo stende, Insigne batte la punizione, Chiellini ingenuo smanaccia Rrahmani. Rigore che lo stesso Insigne trasforma e fa 100 reti in maglia azzurra, con tanto di dedica romantica alla moglie Jenny.

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 6,5

Rrahmani 7

Maksimovic 6,5

Mario Rui 6,5

Bakayoko 6,5

Zielinski 6

Politano 5,5

Insigne 7

Lozano 6,5

Osimhen 5,5

JUVENTUS

Szczesny 6

Cuadrado 5

De Ligt 6

Chiellini 5

Danilo 6

Bernardeschi 5,5

Bentancur 6

Rabiot 6

Chiesa 5,5

Morata 5

Ronaldo 5,5