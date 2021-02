Elche, UFFICIALE: Jorge Almiron si dimette! I dettagli

Jorge Almiron non è più l’allenatore dell’Elche. In seguito alla sconfitta per 3-1 contro il Celta Vigo, l’allenatore ha rassegnato le dimissioni

Ribaltone ufficiale in casa Elche. Dopo la sconfitta per 3-1 rimediata ieri sera contro il Celta Vigo, Jorge Almiron ha rassegnato le dimissioni e non è più l’allenatore del club spagnolo. L’argentino lascia la guida della squadra, che si trova in piena zona retrocessione al penultimo posto e non vince in Liga addirittura dallo scorso 23 ottobre. Successivamente sono arrivate ben 8 sconfitte e altrettanti pareggi. Uno striscia negativa che ha portato all’inevitabile separazione tra le parti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

A darne l’annuncio ufficiale è la società attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito: “Jorge Almirón non continuerà come allenatore dell’Elche CF. Dal Club vogliamo ringraziare il lavoro svolto e augurargli il meglio”.