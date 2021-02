DIRETTA Serie A, Napoli-Juventus | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Gattuso e la Juve di Pirlo in tempo reale

Il Napoli e la Juventus si affrontano nel big match della ventiduesima giornata del campionato di Serie A con spirito diametralmente opposto. Galvanizzati dalla conquista della finale di Coppa Italia, i bianconeri di Pirlo vogliono centrare la quarta vittoria di fila per tentare la rimonta scudetto. Eliminati in semifinale, gli azzurri del pericolante Gattuso hanno bisogno di un successo per dare una svolta alla stagione ed evitare di perdere il treno Champions. Calciomercato.it vi offre la super sfida del ‘Maradona’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

