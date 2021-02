Spezia-Milan, i convocati di Pioli: triplo ritorno

Spezia-Milan, sono 23 i convocati di Pioli per la sfida contro i liguri: il tecnico ritrova Kjaer in difesa, con Bennacer e Tonali in mediana

Sono 23 i convocati di Stefano Pioli per la trasferta di domani sera che vedrà il Milan impegnato sul campo dello Spezia. Una prova importante per i rossoneri, che con una vittoria possono sperare di allungare su diverse rivali, visti i molteplici scontri diretti in programma in questa terza giornata di ritorno. Può sorridere il tecnico emiliano visto che l’unico assente nell’elenco dei convocati è Brahim Diaz. Lo spagnolo non ha ancora recuperato dall’infortunio e resta fuori. Con lui anche Calabria, squalificato. Rientrano invece sia Kjaer in difesa che Tonali e Bennacer in mediana. Notizie importanti visto che la seconda metà di febbraio per il Milan sarà particolarmente impegnativa con il doppio confronto decisivo in Europa League contro la Stella Rossa e le sfide in campionato contro Inter e Roma.

Questi i convocati:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leao, Mandzukić, Rebić.