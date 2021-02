Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe il regalo giusto del Milan per la qualificazione in Champions League



Il Milan non può essere considerata la grande rivelazione del campionato, visto gli ottimi risultati nel finale della scorsa stagione con Pioli, ma certamente non ci si aspettava dei rossoneri in vetta per tutti questi mesi. Verosimilmente, l’obiettivo prefissato dalla dirigenza meneghina al tecnico emiliano ad inizio stagione era la qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo che, a questo punto, sembra essere alla portata del Milan. Ecco, quindi, che nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai follower del profilo ‘Twitter’ di Calciomercato.it quale sarebbe il regalo giusto per Stefano Pioli da pescare sul mercato.

La prima scelta dei tifosi rossoneri è caduta, con addirittura il 62,5%, su Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ è un giocatore che sembra aver accesso i tifosi del Milan e potrebbe anche essere l’uomo giusto per raccogliere le redini dell’attacco dalle mani di Zlatan Ibrahimovic. Riuscire ad arrivare al capitano del Torino, però, potrebbe essere molto complicato. Il secondo posto del nostro sondaggio è un ex aequo tra Jovic e Vlahovic, entrambi hanno raccolto il 18,8% delle preferenze. Nonostante la giovane età dei due attaccanti serbi, la preferenza dei tifosi del Milan è tutta per Andrea Belotti.