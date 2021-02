Formula 1, Alonso operato: il comunicato UFFICIALE

Formula 1, Fernando Alonso operato dopo l’incidente subito in bici: il comunicato ufficiale della Alpin sulle sue condizioni

Fernando Alonso è stato operato dopo l’incidente subito in bici. Il pilota spagnolo di Formula 1 è stato investito, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni dopo l’intervento chirurgico. Anzi, la Alpine, la sua squadra, ritiene che il pilota possa scendere in pista per l’avvio della stagione. Di seguito, il comunicato ufficiale sull’ex ferrarista.

“I medici hanno scoperto una frattura alla mascella e hanno svolto un’operazione con successo – si legge – Alonso resterà in osservazione in ospedale in Svizzera per le prossime 48 ore. Dopo alcuni giorni di assoluto riposo, riprenderà la sua preparazione. Lo aspettiamo pienamente operativo per il via della stagione”.