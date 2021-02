Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della ventiduesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla ventiduesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Turno numero 22 del campionato italiano di Serie A che si apre con il Bologna che ospita il Benevento di Filippo Inzaghi. Sabato è invece giornata di super sfida fra il Napoli di Gattuso e la Juventus di Pirlo. Domenica tocca all’Inter, chiamata al big match contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Bologna-Benevento venerdì ore 20.45

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

⚡Hot: Soriano e Caprari sono in grande forma!

⛔Not: Lapadula non riesce a sbloccarsi

⚽Sorpresa: Skorupski potrebbe dare soddisfazioni

Torino-Genoa sabato ore 15

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Rovella, Strootman, Czyborra; Pandev, Destro.

⚡Hot: Belotti vuole continuare a segnare! Non si può rinunciare a Destro

⛔Not: Radovanovic non è una sicurezza

⚽Sorpresa: Occhio a Strootman

Napoli-Juventus sabato ore 18

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

⚡Hot: Lozano è la vera e propria certezza del Napoli. Chiesa una garanzia nei big match

⛔Not: Insigne fatica sempre contro la Juventus

⚽Sorpresa: Giusto scommettere su McKennie

Spezia-Milan sabato ore 20.45

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Agudelo, Gyasi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

⚡Hot: Calhanoglu vuole tornare al gol! Bene Ricci

⛔Not: Gyasi non ci entusiasma

⚽Sorpresa: Attenzione a Pobega, di proprietà proprio del Milan

Roma-Udinese domenica ore 12.30

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu; Llorente.

⚡Hot: Mkhitaryan è la certezza di Fonseca. Ok De Paul al rientro

⛔Not: Walace potrebbe andare in difficoltà

⚽Sorpresa: Bonus per Karsdorp?

Cagliari-Atalanta domenica ore 15.00

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Asamoah; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.

⚡Hot: Joao unica certezza! Gosens-Zapata armi in più dei bergamaschi!

⛔Not: Rugani appare ancora arrugginito!

⚽Sorpresa: Per Pessina è ora di bonus pesanti in campionato!

Sampdoria-Fiorentina domenica ore 15.00

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

⚡Hot: Keita-Vlahovic pronti al +3! Martinez Quarta-Candreva promossi

⛔Not: Bereszynski non porta bonus, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Damsgaard anche se dalla panchina!

Crotone-Sassuolo domenica ore 18.00

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Luperto; Rispoli, Messias, Benali, Zanellato, P. Pereira; Ounas, Di Carmine.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; M. Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo.

⚡Hot: Messias si può mettere! Finalmente Berardi-Caputo

⛔Not: Marrone andrà in difficoltà

⚽Sorpresa: Ounas ha dimostrato di poter far la differenza!

Inter-Lazio domenica ore 20.45

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

⚡Hot: Aggrappati ad Hakimi-Lukaku! Immobile si mette sempre!

⛔Not: Marusic rischia grosso con Hakimi

⚽Sorpresa: A San Siro Luis Alberto si esalta!

Verona-Parma lunedì ore 20.45

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Bessa; Kalinic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Zirkzee, Gervinho.

⚡Hot: Dimarco torna esterno, da rilanciare! Sì a Barak e Kucka!

⛔Not: Conti ha bisogno di tempo, aspettatelo.

⚽Sorpresa: Facile dire Zirkzee ma attenzione anche a Bessa!