Spezia-Milan, vigilia di campionato per i rossoneri: il tecnico Stefano Pioli parla in conferenza stampa del prossimo match

Il Milan si prepara alla gara di domani sera in campionato in trasferta contro lo Spezia. Snodo cruciale per i rossoneri che non possono sbagliare, a una settimana dal derby contro l’Inter che metterà in palio il primato in classifica. Il tecnico Stefano Pioli parla alla vigilia in conferenza stampa, presentando la sfida.

SPEZIA – “Abbiamo preparato la gara con attenzione. E’ un avversario difficile, all’andata ci ha creato problemi e hanno battuto Napoli e Roma“.

GAZIDIS – “Sono felice delle sue parole. Siamo in sintonia e con un rapporto che è cresciuto nel tempo. C’è unità di intenti per portare la squadra in alto”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI