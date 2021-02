Bomba dalla Spagna in ottica calciomercato Real Madrid e non solo. Zidane avrebbe avvertito Perez che darà le dimissioni

La vittoria di ieri contro il Getafe ha riportato il Real Madrid al secondo posto nella Liga spagnola a 5 punti dai cugini dell’Atletico, che però hanno due partite in meno. Un successo che ha fatto seguito a quella sull’Huesca e che è servito a puntellare la panchina di Zinedine Zidane, spesso al centro di critiche per i risultati altalenanti delle ‘Merengues’. Stando a quanto riportato dal portale iberico ‘Diario Gol’, il tecnico francese avrebbe avuto un colloquio con il presidente Florentino Perez nel quale ha spiegato i suoi piani per il futuro. La sua volontà è quella di finire la stagione attuale alla guida del Real – a meno che non arrivi l’esonero – per poi rassegnare le proprie dimissioni a fine maggio. Quale futuro per lui? Non è un mistero che la Juventus abbia pensato a Zidane, ma la svolta ottenuta da Pirlo può cambiare i piani.