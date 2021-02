Roma, Sabatini spara a zero su Pallotta e difende Dzeko

Roma, Walter Sabatini torna sulla sua esperienza in giallorosso: il suo parere sull’ex presidente Pallotta e su Dzeko

Intervenuto ieri sera a ‘Teleroma56’, Walter Sabatini, oggi coordinatore di mercato del Bologna, ha toccato vari argomenti, parlando di trattative attuali e non solo. Il dirigente è tornato anche sulla sua esperienza alla Roma, in particolare sul suo rapporto con l’allora presidente Pallotta.

Parole molto dure quelle di Sabatini: “Sono stato contento quando Pallotta ha lasciato la Roma. Il mio rapporto con lui è stato un precipizio, ma lo ringrazio per avermi dato la possibilità di essere ds giallorosso”. Sul presente, la sua difesa di Dzeko: “Se vuoi andare in Champions League, la 9 e la fascia di capitano devono essere sue, anche se Mayoral è un ottimo giocatore. Il bosniaco non ha mai creato un problema e mai potrà farlo, per quattro volte ha scelto di restare alla Roma”.