AssoAllenatori, ufficiale la conferma per i prossimi quattro anni di Renzo Ulivieri, Giancarlo Camolese vicepresidente

Ieri, su piattaforma online, si è svolta l’assemblea nazionale degli allenatori professionisti per la elezione delle cariche per il quadriennio 2021-2024. Confermato come presidente Renzo Ulivieri, che per i prossimi quattro anni sarà alla guida dell’AssoAllenatori. Vicepresidente è Giancarlo Camolese.

Per quanto riguarda gli altri eletti, come Consiglieri: Antonino Asta, Mario Beretta, Stefano Bonaccorso, Domenico Di Carlo, Candido Farneti, Cesare Prandelli, Elisabet Spina. E poi Isabella Cardone come membro Collegio revisore dei conti; Paolo Busanca come membro Collegio dei provibiri; Cristiano Ciardelli come membro del Collegio di garanzia; Valentina De Risi come designazione a membro rappresentante calcio femminile e Roberto Menichelli come designazione a membro rappresentante calcio a 5.