Il Bayern Monaco è la seconda finalista del Mondiale per club: la doppietta di Lewandowski consente di raggiungere il Tigres in finale

Sarà Bayern Monaco-Tigres la finale del Mondiale per club. Dopo la sorprendente vittoria dei messicani contro il Palmeiras, i tedeschi hanno confermato il pronostico battendo 2-0 l’Al Ahly. E’ Lewandowski il protagonista della seconda semifinale: il polacco ha prima aperto le marcature al 17′, poi chiuso la pratica a cinque minuti dalla fine. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

In mezzo una gara controllata dalla formazione campione d’Europa che però ha avuto il demerito di non chiudere i conti. Così la squadra egiziana è rimasta in partita fino all’85’ quando Lewandowski ha trasformato in gol un preciso cross di Sané. Appuntamento ora giovedì alle ore 19 italiane per la finale: la favola Tigres proverà a ribaltare il pronostico contro il super favorito Bayern Monaco.

Al Ahly-Bayern Monaco 0-2: 17′ e 85′ Lewandowski (B)