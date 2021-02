La Juventus si prepara per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter: ecco le parole di Andrea Pirlo alla vigilia

Domani sera andrà in scena l’ennesimo round della stagione tra Juventus e Inter, il terzo dei quattro totali. All’Allianz Stadium i bianconeri cercano la seconda vittoria casalinga in tre giorni dopo quella ottenuta contro la Roma. Dopo il 2-1 dell’andata a San Siro, però, alla squadra di Pirlo basterà pareggiare o addirittura perdere 1-0 per accedere alla finale di Coppa Italia contro la vincente di Atalanta-Napoli. Nella giornata della vigilia, Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di ‘JTV’: “Dovremo giocare da Juventus come stiamo facendo nelle ultime partite. È il secondo round di una grande sfida che ci darà la possibilità di andare in finale, un obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi. Sarà una partita dura e difficile, una battaglia, ma siamo pronti”.

Pirlo non vuole che i suoi pensino al risultato dell’andata: “Bisogna partire con l’atteggiamento di essere alla pari, si parte da 0-0. Non possiamo rimanere fermi al risultato dell’andata, perché si è azzerato tutto. È come se fosse una finale, quindi dobbiamo essere aggressivi, sapendo quello che vogliamo, quindi bisogna essere concentrati. Buffon e Kulusevski giocheranno dall’inizio. Stiamo molto bene, stiamo recuperando, a parte qualche acciacco che valutiamo di momento in momento. Siamo in mezzo a partite importanti e ravvicinate, sappiamo di dover stringerci per recuperare e dare il meglio”.