Il portiere albanese Strakosha pronto a dire addio alla Lazio: apertura ad un trasferimento in un nuovo campionato

Appena 8 presenze in stagione di cui soltanto due nel 2021: Thomas Strakosha sta vivendo una stagione difficile, superato da Reina nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Attualmente il portiere albanese, come comunicato dalla Lazio, è alle prese con un infortunio al ginocchio e non è stato convocato nelle ultime uscite. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per lui si parla di un possibile addio a fine stagione, anche perché il contratto è in scadenza nel 2022 e quest’estate, senza rinnovo, sarà l’ultima utile per poter monetizzare il suo addio. Lo stesso portiere ammette la voglia di nuove esperienze. Intervistato da ‘Sky Sports’, l’estremo difensore si dice “aperto a nuove sfide” pur considerando “Roma come una seconda casa”. Strakosha nelle dichiarazioni all’emittente tedesca ha poi aggiunto: “La Bundesliga è davvero interessante, potrebbe essere un buon passo avanti per me”. Parole che di fatto segnano una possibile rottura e avvicinano l’addio a fine stagione.