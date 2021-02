Serie A, Benevento-Sampdoria 1-1 | A Caprari risponde Keita

Serie A, Benevento-Sampdoria 1-1 nel match delle 12.30: vantaggio di Caprari, Keita per i blucerchiati rimedia nel finale

Gara ricca di emozioni quella delle 12.30 con un pareggio per 1-1 tra Benevento e Sampdoria sostanzialmente giusto. Sanniti in vantaggio a inizio ripresa con Caprari e più volte vicino al raddoppio, blucerchiati che si salvano con Keita nel finale. Pari che non cambia molto la classifica delle due squadre.

Avvio di gara equilibratissimo, con squadre che non si scoprono. Emerge con maggior convinzione la Samp nel finale di primo tempo, con almeno due interventi importanti di Montipò su Keita, anche se l’ultima chance è per Caprari che manca di poco la porta. L’ex di giornata va vicino al gol anche a inizio ripresa con un tiro a lato, trovando poi la rete beffando Audero sul suo palo da posizione impossibile. Benevento che si scatena, Lapadula ha per tre volte la palla del 2-0 ma Audero si riscatta. L’ingresso di Damsgaard salva la Samp: grande giocata e assist per Keita per il facile tap in. Ospiti in forcing nel finale per provare il ribaltone, ma il risultato non cambia più.

BENEVENTO-SAMPDORIA 1-1 – 55′ Caprari (B), 80′ Keita (S)

CLASSIFICA SERIE A

Inter* 47 punti; Milan 46; Juventus 42; Roma* 40; Napoli, Lazio e Atalanta* 37; Sassuolo* 31; Verona 30; Sampdoria* 27; Genoa* 24; Benevento* 23; Fiorentina* 22; Udinese e Spezia* 21; Bologna 20; Torino* 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

: *una gara in più