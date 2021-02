Milan-Crotone mette in palio la vetta della classifica per i rossoneri, Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale

Momentaneamente sorpassato dall’Inter dopo la vittoria nerazzurra a Firenze, il Milan non vuole permettersi passi falsi in casa contro il Crotone e spera di riconquistare subito la vetta della classifica. Ancora una volta, Pioli dovrà fare a meno della regia di Bennacer e della solidità difensiva di Kjaer. Non se la passa certamente meglio Giovanni Stroppa, fanalino di coda reduce da quattro sconfitte e una vittoria nelle ultime cinque partite e orfano dello squalificato Messias. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Crotone

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meite, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Vulic, Zanellato, Benali, Reca; Ounas, Di Carmine. All. Stroppa

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* 47 punti; Milan 46; Juventus 42; Roma* 40; Napoli, Lazio e Atalanta* 37; Sassuolo* 31; Verona 30; Sampdoria* 27; Genoa* 24; Benevento* 23; Fiorentina* 22; Udinese e Spezia* 21; Bologna 20; Torino* 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

: *una gara in più