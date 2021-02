Lunch match della seconda giornata di ritorno di Serie A, Benevento-Sampdoria verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Potenzialmente candidato a scontro salvezza a inizio stagione, Benevento-Sampdoria mette di fronte due squadre che hanno raccolto più punti rispetto alle previsioni iniziali (22 i padroni di casa, 26 i liguri) e che stanno disputando un campionato più che apprezzabile. La squadra di Inzaghi non vince però da quattro partite, in cui ha collezionato tre sconfitte e un pareggio. La sconfitta interna contro la Juve ha interrotto una serie di due vittorie consecutive per l’undici di Claudio Ranieri. I blucerchiati cercano rivincite dopo la disfatta dell’andata per 2-3. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Benevento-Sampdoria

BENEVENTO (3-4-2-1): Montipò; Glik, Tuia, Barba; Depaoli, Schiattarella, Ionita, Improta; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi F.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Jankto; Keita, Torregrossa. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* 47 punti; Milan 46; Juventus 42; Roma* 40; Napoli, Lazio e Atalanta* 37; Sassuolo* 31; Verona 30; Sampdoria 26; Genoa* 24; Benevento e Fiorentina* 22; Udinese e Spezia* 21; Bologna 20; Torino* 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12