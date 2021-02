Calciomercato, UFFICIALE: Niang riparte dall’Arabia Saudita

Niente Serie A per M’Baye Niang. L’attaccante francese, accostato nelle ultime settimane, prima della chiusura del calciomercato, a Bologna e Genoa, riparte dall’Arabia Saudita

M’Baye Niang lascia il Rennes e vola in Arabia Saudita. L’attaccante francese sembrava destinato a far ritorno in Serie A ma le trattative avviate con Genoa, prima, e Bologna dopo, non sono andate a buon fine.

L’ex Milan ha così deciso di abbandonare ugualmente la Ligue 1 e di cambiare aria: il giocatore – come annunciato dal Rennes, attraverso i propri canali ufficiali – vestirà la maglia dell’Al Ahli, fino al termine della stagione.