Stefano Pioli potrebbe perdere nuovamente un titolare appena rientrato: il tecnico del Milan ha parlato in conferenza di Bennacer

Il Milan è chiamato a rispondere in maniera importante alla vittoria di ieri sera dell’Inter in casa della Fiorentina, scavalcando nuovamente i rossoneri in vetta alla classifica. Alcuni giocatori non sono propriamente al top della condizione, a partire da Calhanoglu, come ammesso da Stefano Pioli che potrebbe anche lasciarlo in panchina.

Milan-Crotone, Pioli su Bennacer: “Ha la bronchite, da valutare per domani”

Il tecnico rossonero, però, in conferenza stampa ha acceso l’allarme anche su un’altra situazione. Si tratta di Ismael Bennacer, appena rientrato dopo un lungo infortunio e domani col Crotone pronto a giocare finalmente dall’inizio. Proprio Pioli ha rivelato la presenza in grande dubbio dell’algerino: “Ha avuto un inizio di bronchite e un po’ di febbre, non si è allenato, è tutta da valutare la sua presenza per domani”. Difficile allora che il Milan possa rischiare qualcosa per un uomo che è così importante ed è già mancato tanto a lungo.