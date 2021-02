Juventus-Roma, Bonucci subito in crisi: le critiche feroci sul web

Juventus-Roma, inizio di gara difficile per i bianconeri e soprattutto per Bonucci: il web insorge contro il difensore

Inizio di gara imprevisto tra Juventus e Roma, con i giallorossi a prendere subito il centro del ring contrariamente alle attese della vigilia. Aggressivi i capitolini, che nei primi minuti hanno sfondato spesso dal lato di Bonucci.

Spesso puntato e in difficoltà nei primi momenti di gara il numero 19 bianconero, puntato da Veretout e Mkhitaryan che hanno creato i presupposti per più di una azione pericolosa. Le critiche del web non tardano ad arrivare, numerosi i tweet che lo stroncano. La Juve poi si tranquillizza parzialmente con il vantaggio di Cristiano Ronaldo, ma la gara non sarà facile.