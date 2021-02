Il Bayern Monaco pronto a volare a Doha per giocarsi il Mondiale per Club: volo in ritardo di oltre sette ore

Dopo la vittoria ottenuta ieri sul campo dell’Hertha Berlino, il Bayern Monaco ha voluto subito mettersi in volo per Doha. In Qatar i tedeschi si giocheranno infatti il Mondiale per Club. Tra due giorni è prevista la semifinale contro gli egiziani dell’Al Ahly, mentre l’eventuale finale si giocherà l’11 febbraio tra la vincente di Palmeiras, freschi vincitori della Libertardores, e i messicani del Tigres.

I Campioni d’Europa in carica hanno riscontrato non pochi problemi nel volo verso il Qatar. Il club ha comunicato come il volo, partito da Berlino, era in ritardo di oltre sette ore. Ma i problemi non sono poi terminati. L’aereo ha poi fatto scalo a Monaco di Baviera per un cambio di equipaggio e ancora non è ripartito. Una complicazione ulteriore per la squadra, che dovrà scendere in campo soltanto tra due giorni.