Atalanta-Torino, Gasperini: “Tanta stanchezza, facciamo fatica”

Atalanta-Torino finisce 3-3, il commento del tecnico nerazzurro Gasperini dopo la clamorosa rimonta subita dai granata

Risultato a sorpresa a Bergamo, dove l’Atalanta in vantaggio di 3 gol si è fatta raggiungere dal Torino. Ecco la spiegazione, nel postpartita, del tecnico nerazzurro Gasperini: “Ci sono stati dieci minuti finali del primo tempo dove sembrava che ci fossimo fermati – ha dichiarato a ‘Sky Sport’ – Alla base c’è tanta stanchezza, credo. Nella ripresa abbiamo avuto spazi per fare gol, ma non abbiamo recuperato con tutti dopo la partita di Napoli, c’è stata difficoltà. Emergenza sulle fasce? Hateboer ha problemi, speriamo di recuperare Maehle. Siamo calati molto dopo i primi venti minuti, speriamo di recuperare al meglio”.

“Assenza di Sergio Ramos in Champions? L’abbiamo saputo, ma non possiamo certo gioire di questo – ha proseguito – Non ci ha deconcentrato comunque, non stiamo pensando ancora al Real Madrid. C’è prima la semifinale con il Napoli e ancora altre due settimane poi. Per ora fatichiamo ad avere continuità e a giocare sempre con gli stessi uomini. Oggi abbiamo rimesso in gara il Torino in un momento in cui eravamo in controllo, la gara da lì poi è cambiata e c’è stata più pressione”