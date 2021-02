L’ultimo colpo di calciomercato in Serie A è Graziano Pellé, ufficialmente un nuovo giocatore del Parma

È arrivata anche l’ufficialità: Graziano Pellé torna in Serie A. L’attaccante italiano ha firmato per il Parma, che ha disperato bisogno di gol per tirarsi fuori da una situazione di classifica ad ora disperata. Classe ’85, il centravanti leccese torna in Italia proprio a Parma, da dove nel 2013 era partito in direazione Feyenoord per poi vestire le maglie di Southampton e Shandong Luneng in Cina dove era arrivato a guadagnare qualcosa come 16 milioni a stagione.

Pellé arriva da svincolato: “Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del calciatore Graziano Pellè (San Cesario di Lecce, 15 luglio 1985). Il giocatore ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2021“, si legge sulla nota ufficiale dei ducali. Starà a D’Aversa farlo rendere al meglio trascinando i suoi alla salvezza. A giugno il contratto scadrà nuovamente e si deciderà insieme il futuro per l’ex attaccante della Nazionale che era stato accostato anche a Inter e Juventus.