Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Torino soffermandosi anche sulle assenze

Giorno di vigilia in casa Atalanta con la 'Dea' che scenderà in campo domani in casa contro il Torino. In conferenza stampa ha parlato Gasperini soffermandosi anche sui problemi fisici di alcuni calciatori: "Oggi vedremo in allenamento, riprendiamo dopo Napoli. In linea di massima dovremmo recuperare Sutalo, l'unico fuori è Hateboer. Non ci sono stati problemi particolari, solo Maehle ha subito un taglio sul piede, ma sembra aver recuperato anche lui".

Sul momento: “Siamo soddisfatti della partita che abbiamo fatto, non è mai facile giocare contro il Napoli. Alcuni hanno definito il risultato negativo, ma se vuoi andare in finale devi vincere. Giochiamo sul nostro campo, giocare in casa ti fa avere dei riferimenti che ti aiutano. Abbiamo giocato un tempo, ora giocheremo il secondo tempo”.

Ancora su Hateboer: “Ha un problema che ha sul piede su una frattura vecchia, sono quelle cose che vanno avanti bisogna fare un intervento. Poi se riesce a risolvere così bene, ma c’è un’incertezza sui tempi di recupero. Ha una microfrattura, ha messo male il piede a Milano, ma è difficile. Dipende dalla sintomatologia”.