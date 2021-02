L’avventura alla Juventus di Aaron Ramsey potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Per il centrocampista si preannuncia un ritorno in Inghilterra

Sono lontani i tempi in cui Aaron Ramsey era cercato da mezza Europa. Il centrocampista gallese ha vissuto i suoi anni migliori con la maglia dell‘Arsenal tanto che squadre del calibro di Real Madrid e Barcellona avevano messo gli occhi su di lui. La Juventus, però, riuscì a battere la concorrenza delle big spagnole, aggiudicandosi il centrocampista a parametro zero.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Serie A, Onofri: “Contraccolpo Dzeko. Destro da Nazionale!”

La sua avventura in bianconero non è stata fin qui di certo esaltante e oggi il suo futuro in Italia è in discussione. Come riporta ‘Don Balon’, Ramsey, che attualmente percepisce ben dieci milioni di euro netti a stagione, non è più nel mirino di Barcellona e Real Madrid. L’investimento sarebbe davvero troppo oneroso da sostenere ma la permanenza alla Juventus, come detto, non è per nulla scontata. Più facile che nel futuro di Ramsey torni ad esserci la Premier League, con l’Arsenal pronto a riabbracciarlo.