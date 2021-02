Lionel Messi prende le distanze sulle voci che lo vorrebbero al Psg. L’argentino, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non ha ancora deciso il suo futuro

Questi saranno i giorni, le settimane, di Lionel Messi. L’attaccante argentino – uno dei giocatori più forti della storia del calcio – vedrà scadere il suo accordo con il Barcellona il prossimo 30 giugno. Il futuro della ‘Pulce’ resta tutto da scrivere: il Psg è tra le squadra in prima fila per aggiudicarsi il campione sudamericano.

Barcellona | Messi, futuro tutto da scrivere

Le parole di Di Maria, confermano, i rumors degli ultimi giorni. Tante voci, dunque, che vogliono Messi sotto la Torre Eiffel. Voci che non piacerebbero molto allo stesso attaccante argentino. Secondo ‘Cuatro’, infatti, Messi avrebbe preso le distanze da ogni dichiarazione in merito al suo futuro. Ad oggi l’attaccante non sa in quale squadra giocherà. La pubblicazione del contratto, con le sue cifre astronomiche, però, sembrano allontanarlo dal Barcellona.