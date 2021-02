Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | La volontà dello svedese

Il calciomercato Milan lavora al rinnovo di Ibrahimovic, la volontà primaria dello svedese è la lotta scudetto

In casa Milan resta l’attesa sul destino di Zlatan Ibrahimovic. L’esperto attaccante svedese ha il contratto in scadenza a giugno 2021 ma potrebbe decidere di restare ancora un’altra stagione. Volontà che sembra corrispondere a quella della dirigenza. Il suo grande apporto alla formazione di Pioli, del resto, è confermato dalle 14 reti e 2 assist stagionali. Intanto, dalle ultime indiscrezioni, spunta la volontà dello svedese.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Milan, Maldini: “Ibra ha difeso i compagni, aggrediti da Lukaku senza motivo!”

Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic: summit a fine stagione

LEGGI ANCHE >>> Milan, il nervosismo di Ibrahimovic un segnale: crisi e corsa scudetto a rischio?

Al termine del campionato, riporta ‘Tuttosport’, entrambe le parti si incontreranno per capire se ci saranno ancora le condizioni tecniche, economiche e fisiche per proseguire insieme. L’obiettivo di Ibra sarebbe quello di arrivare all’incontro con Maldini dopo aver guidato il Milan alla qualificazione in Champions League o addirittura al titolo di Campione d’Italia. Di recente lo stesso attaccante ha fatto intendere di sentirsi bene in rossonero.