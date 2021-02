Il pensiero di Fabrizio Biasin, intervenuto in diretta su CMIT TV, sul mercato dell’Inter: “Perfetto, bisogna sapersi accontentare”

Le parole di Fabrizio Biasin, ospite fisso della CMIT TV di Calciomercato.it sul mercato dell'Inter. "Rispetto al mercato degli anni scorsi, in cui era arrivato un po' di tutto, quest'anno per me è stato il mercato perfetto. Se hai fatto una rosa competitiva in estate non hai bisogno di aggiungere molto, bisogna sapersi accontentare".

I nerazzurri in questo mercato hanno fanno partire Radja Nainggolan, tornato a Cagliari in prestito, e non hanno aggiunto nessuno in entrata. Antonio Conte potrà dare continuità al lavoro svolto con la rosa dell’Inter e cercare di recuperare elementi di grande qualità come Christian Eriksen.