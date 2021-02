Grandi critiche per Handanovic protagonista di un clamoroso errore in Inter-Juventus: i tifosi contro il portiere

Grandi critiche in Inter-Juventus contro i portieri: se i tifosi bianconeri criticano Buffon, quelli nerazzurri si scagliano contro Handanovic, protagonista con Bastoni del pasticcio che ha consentito a Ronaldo di raddoppiare. Lo sloveno viene criticato in maniera pesante: c’è chi chiede di andarsene via e chi chiede di non paragonarlo mai più a Donnarumma.

Samir Handanovic pungolato da Buffon mette subito in chiaro le gerarchie. — TheCharismaticEnigma (@russocarmine95) February 2, 2021

Handanovic non ti voglio più vedere. Vattene via. Non esci mai ed esci proprio quando non serve.#Inter — Manuel (@Manuel33400258) February 2, 2021