Inter-Juventus regala subito emozioni: due gol nel giro di 25 minuti ma un bianconero si prende le critiche dei tifosi

Inter subito in vantaggio con Lautaro Martinez ma la Juve risponde con un rigore di Cristiano Ronaldo. La semifinale di coppa Italia regala subito emozioni ma c’è un bianconero che finisce nel mirino dei tifosi: è Gianluigi Buffon non pronto in occasione della rete nerazzurra e bersagliato sui social. C’è chi ricorda la frase post Real e chi gli chiede di andare in pensione.

Ecco una raccolto di tweet:

#buffon amoremio, se non prendi manco questa è ora di andare in pensione #InterJuventus — Fabio Salei (@flacosalei97) February 2, 2021

Buffon finito da anni. Tenuto li per togliere record ai veri campioni… queste sono le conseguenze. #InterJuve — Bacco (@MartelliStefano) February 2, 2021

Cross ma tanto c’è Deligt in anticipo..

Vabbè ma tanto il tiro è centrale e Buffon ce l’ha in mano …

MANOGIGINUOOOOOOOOOOOOO#InterJuve — Alejandro El Cantero – D🔟S ETERNO (@el__cantero) February 2, 2021

Buffon Paperona ma in rai non ci poteva arrivare 😂 — angelo rizzi (@rizzia0) February 2, 2021