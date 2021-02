Il Monza starebbe pensando a un colpo a effetto incredibile per il prossimo anno in caso di promozione in Serie A

In questo calciomercato così al risparmio, di certo il Monza non ha badato a spese e anzi ha rinforzato in maniera importante la rosa a disposizione di mister Christian Brocchi. Dopo Balotelli svincolato sono arrivati -solo per dirne alcuni – Ricci, D’Alessandro, Scozzarella e soprattutto il bomber Davide Diaw. Adriano Galliani però non è sazio e starebbe pensando già alla prossima stagione.

Calciomercato Monza, Galliani sogna Ribery: contatti per l’estate

Se dovesse andare tutto entro i piani, infatti, e il Monza dovesse centrare una promozione in Serie A a questo punto obbligata, Galliani avrebbe già puntato Franck Ribery. L’indiscrezione è di ‘France Football’, il francese della Fiorentina non vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza 2021 e sarebbe pronto a trasferirsi al ‘Brianteo’, con lo stesso Galliani che l’avrebbe già addirittura contattato. Il quasi 38enne ex Bayern, oltre a un ritorno in Germania, valuta seriamente di restare in Serie A ma non alla Fiorentina. Il Monza avrebbe voluto addirittura prenderlo a gennaio, ma poi l’idea è sfumata subito ed è arrivato D’Alessandro. Galliani e Berlusconi per l’estate farebbero leva, oltre alla promozione, anche sull’amicizia di Ribery con Kevin-Prince Boateng.