Coronavirus, bollettino 1 febbraio: 7.925 nuovi casi, 329 morti

Sale al 5,56% il rapporto positivi/tamponi. Il bollettino di oggi 1 febbraio

Nelle ultime 24 ore sono stati 7.925 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano 11.252. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute del primo febbraio. Diminuiscono i tamponi effettuati: 142.419, rispetto ai 213.364 di ieri, con la percentuale di positivi considerando il totale dei test che sale leggermente al 5,56% (ieri 5,27%). Il dato è però influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. Purtroppo sono ancora 329 le persone decedute nelle ultime 24 ore, 37 i pazienti in più in terapia intensiva. I guariti sono 13.975, per un totale di 2.024.523. Infine, i ricoverati con sintomi sono 20.260 (+164), 425.077 le persone in isolamento domiciliare (-6.580).