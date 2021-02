Sami Khedira è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Hertha Berlino. L’esperto centrocampista lascia la Juventus e riparte dalla Germania. Ecco il comunicato

E’ arrivato l’annuncio ufficiale, Sami Khedira riparte dalla sua Germania. Il centrocampista, ai margini del progetto di Andrea Pirlo, ha lasciato la Juventus dopo mesi passati in tribuna. Il 33enne è un nuovo giocatore dell’Hertha Berlino. A darne notizia – sui propri canali ufficiali – è stato lo stesso club di Bundesliga. Khedira ha deciso di indossare la maglia numero 28.

“L’Hertha BSC ha fatto di tutto per darmi l’opportunità di tornare in Bundesliga – ammette il giocatore al sito ufficiale della squadra tedesca – Ne sono grato e sinceramente non vedo l’ora che arrivi il momento di essere in campo con la maglia dell’Hertha. Mi sento molto bene fisicamente e vorrei aiutare la squadra con l’esperienza che ho acquisito negli ultimi anni e portare la squadra in alto”.