Il Benevento ha ufficializzato la rescissione del contratto di Christian Maggio. L’ex Napoli ripartirà quindi a caccia di una nuova avventura

Si chiude oggi la permanenza di Christian Maggio a Benevento. Il club sannita ha infatti reso noto con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale la rescissione contrattuale dell'ex terzino destro del Napoli.

Dalla nota ufficiale si apprende: “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Christian Maggio per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. La Società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto in questi anni, per l’attaccamento alla maglia giallorossa e gli augura le migliori fortune personali e professionali”.