Inter, Conte ritrova D'Ambrosio | Può esserci contro la Juventus

Buone notizie per Conte nell’allenamento odierno: Danilo D’Ambrosio è tornato in gruppo e potrebbe esserci già per la Juventus

Dopo la convicente vittoria contro il Benevento in campionato, i nerazzurri si preparano per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Derby di Milano ai quarti di finale e Derby d’Italia in semifinale. Un cammino impegnativo per l’Inter che ha dimostrato di tenerci ad arrivare fino in fondo alla competizione. Intanto arrivano buone notizie per Conte: nella giornata di oggi Danilo D’Ambrosio è tornato ad allenarsi in gruppo.

Una rientro importante per il tecnico salentino, perché il difensore ex Torino ha sempre avuto un ruolo da comprimario nelle rotazioni dell’Inter. D’Ambrosio era fuori dalla sconfitta contro la Sampdoria dello scorso 6 gennaio, a causa di un infortunio al ginocchio.