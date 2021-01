Pagelle e tabellino Atalanta-Lazio 1-3: Correa funambolo, Djimsiti spaesato

Alla Gewiss Arena di Bergamo i biancocelesti vincono grazie ai gol di Marusic, Correa e Muriqi

ATALANTA

Gollini 5 – Abbagliato dal sole, nonostante il cappello, non intercetta il missile di Marusic dalla distanza. Saltato come un birillo da Correa in occasione del 2-0. Non può nulla su Muriqi.

Toloi 5 – Prova a farsi vedere anche in attacco. Non è il solito baluardo.

Palomino 5 – Entra duro su Correa. In occasione del raddoppio biancoceleste, sceglie male il tempo.

Djimsiti 4,5 – In affanno quando la Lazio spinge. Appannato.

Maehle 5 – Perde il confronto con Marusic. Prova a riscattarsi gara in corso.

De Roon 6 – Ci mette impegno e voglia, ma non bastano.

Freuler 6 – Lotta su ogni pallone. E’ l’ultimo ad arrendersi. Dal 77’ Caldara 5 – Non ingrana.

Ruggeri 5 – La velocità di Lazzari lo mette in seria difficoltà. Dal 46’ Malinovskyi 5 – Non incide.

Miranchuk 5 – Giocate e movimenti prevedibili. Dal 54’ Pasalic 6 – Trova il tap-in vincente per l’1-2.

Ilicic 5 – Cambia gli scarpini a gara in corso per problemi di aderenza al terreno. Dal 66’ Lammers 5 – Entra quando il risultato è già compromesso.

Zapata 6 – Causa l’ammonizione di Patric. Ci prova di testa, troppo centrale. Dal 54’ Muriel 6 – Si gira in un fazzoletto di campo su Acerbi e pizzica il palo, propiziando il gol di Pasalic.

All.: Gasperini 4,5 – I suoi giocatori vengono freddati da Marusic in avvio e non riescono a riprendere il match. I cambi in corsa non cambiano il trend.

LAZIO

Reina 6,5 – Bene nelle uscite. Blocca una zuccata centrale di Zapata da ottima posizione.

Patric 5 – Ferma Zapata in contropiede: ammonito. Dal 37’ Musacchio 5,5 – All’esordio con la Lazio. Deve ritrovare la condizione migliore.

Acerbi 6,5 – Il duello con Zapata dura tutta la partita e lo vince.

Radu 6 – Deciso negli interventi. Preferisce la sostanza alla forma.

Lazzari 7 – Semina il panico sull’out di destra.

Milinkovic-Savic 7 – Non incide sui calci piazzati. Il palo interno e Gollini gli negano il gol di testa. Inizia l’azione che porta al terzo gol.

Leiva 6 – Schermo davanti alla difesa. Non è la sua giornata migliore, ma fa il suo. Dall’80’ Escalante s.v.

Luis Alberto 6,5 – Spreca dal limite dell’area al volo, poi ci riprova e testa i rilessi di Gollini. Dal 58’ Akpa Akpro 6 – Utile nei recuperi e nei raddoppi.

Marusic 7 – Pronta, via e indovina l’angolo da centrocampo. Un bolide imprendibile per Gollini.

Correa 7 – Impalpabile fino al gol del raddoppio: un mix di classe, tecnica e concretezza. Dall’80 Pereira 7 – Entra e serve l’assist per Muriqi.

Immobile 6,5 – Svaria su tutto il fronte offensivo. Gioca per la squadra. Spizza il pallone per il 2-0 di Correa. Dall’80’ Muriqi 7 – Il primo pallone toccato lo deposita in rete.

All.: S. Inzaghi 7 – La sua squadra parte forte e nella ripresa si ripete in avvio.

Arbitro: Chiffi 6,5 – Ordinaria amministrazione.

TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler (dal 77 Caldara), Ruggeri (dal 46’ Malinovskyi); Miranchuk (dal 54’ Pasalic), Ilicic (dal 66’ Lammers), Zapata (dal 54’ Muriel). A disp.: Sportiello, Rossi, Scalvini, Gyabuaa, Pessina. All.: Gasperini

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (dal 37’ Musacchio), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (dall’80’ Escalante), Luis Alberto (dal 58’ Akpa Akpro), Marusic; Correa (dall’80 Pereira), Immobile (dall’80’ Muriqi). A disp.: Alia, G.Pereira, Hoedt, Parolo, Lulic, Fares. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Chiffi (Sez. Padova)

Marcatori: 2’ Marusic (L), 51’ Correa (L), 78’ Pasalic (A), 82’ Muriqi (L)

Note: Ammoniti: Patric (L), Musacchio (L)