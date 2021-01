L’Inter di Antonio Conte si prepara al match di stasera contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Antonio Conte, allenatore nerazzurro, si prepara a fare turnover in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus di Andrea Pirlo

L’Inter di Antonio Conte vuole tornare alla vittoria in campionato dopo il pareggio esterno in casa dell’Udinese di Luca Gotti. I nerazzurri, anche in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, si preparano a fare un po’ di turnover con il Benevento di Filippo Inzaghi. A partire dalla difesa dove Ranocchia potrebbe scalzare Stefan De Vrij mentre, a centrocampo, possibile nuova chance per Eriksen da regista al posto di Brozovic. Attenzione anche a Gagliardini, in vantaggio su Vidal.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku.