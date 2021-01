Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan di Stefano Pioli, è in scadenza di contratto con la squadra rossonera e, secondo la stampa spagnola, sarebbe finito nel mirino del Barcellona, a caccia di colpi per convincere Lionel Messi a restare in azulgrana

Il Milan non ritroverà oggi Hakan Calhanoglu in campo contro il Bologna e, dopo averlo perso sul rettangolo verde, potrebbe perderlo anche in sede di calciomercato. Il trequartista turco è infatti in scadenza di contratto con i rossoneri e il rinnovo non è ancora arrivato.

Intanto, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Barcellona ha intenzione di convincere Lionel Messi a restare e, nonostante la crisi economica, sembrerebbe pronto a concludere ben otto colpi: dall’amico Aguero al sogno Alaba. Ma non solo, nel mirino della squadra di Koeman ci sarebbe anche Hakan Calhanoglu.