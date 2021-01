Nel prepartita di Bologna-Milan, il ds rossoblù Riccardo Bigon ha parlato del match ma anche del retroscena di mercato su Ibrahimovic

Bologna-Milan è anche Sinisa Mihajlovic contro Zlatan Ibrahimovic. I due sono grandi amici, non lo hanno mai nascosto, tanto che il tecnico serbo un anno fa ha provato anche a portare lo svedese al Dall’Ara. A parlarne è stato Riccardo Bigon a ‘Sky Sport’: “Non siamo mai stati vicini, se non che Ibra e Sinisa da grandi amici quali sono si erano sentiti, visto che Ibra aveva deciso di tornare in Europa dagli Stati Uniti e avrebbe preso in considerazione le opportunità. Poi con il Milan, giustamente ha scelto quella realtà e i fatti gli danno ragione. Tolto il contatto iniziale con il mister non c’è stato altro. Ci chiese del tempo per decidere e al termine di quel tempo ci ha comunicato di aver scelto il Milan”.

Poi sul calciomercato del Bologna: “L’obiettivo era un tassello in difesa ed è stata la prima cosa, poi abbiamo fatto lo scambio Calabresi-Faragò per dare energia nuova. In avanti cerchiamo qualcosa che valga la pena, non è un problema di prendere per prendere. Se troveremo una soluzione che abbia un senso dal punto di vista societario e del gruppo lo faremo, altrimenti staremo con i nostri. Il mercato di gennaio è di riparazione, noi crediamo nei nostri, non abbandoniamo i nostri giocatori e diamo fiducia al nostro gruppo. Dovremo riprenderci quello che ci è mancato nel girone di andata”.