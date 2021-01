Continua a non risolversi la situazione Dzeko per la Roma: il bosniaco lavora ancora a parte insieme a un altro big

La Roma continua a lavorare in vista del match di domenica sera contro il Verona. Dopo la vittoria in extremis con lo Spezia, i giallorossi devono tenere il ritmo Champions anche per scacciare le voci di calciomercato che ora stanno tenendo banco a Trigoria. Il 31 gennaio, quando andrà in scena il match dell’Olimpico contro la squadra di Juric, sarà il penultimo giorno di trattative e la situazione Dzeko potrebbe ancora non essersi risolta.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il bosniaco ha rotto con Fonseca, la Roma sta trattando lo scambio con Sanchez e intanto l’ormai ex capitano giallorosso anche oggi si è allenato individualmente. Dzeko è ormai fuori dai piani del tecnico, la frattura non si ricomporrà. Per il mister portoghese, però, c’è anche un’altra assenza come quella di Pedro: anche lo spagnolo si è allenato a parte e mancherà contro il Verona.