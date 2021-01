PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-SPEZIA | Gattuso dura un tempo, bene Gyasi

Quarto di finale di Coppa Italia in gara unica al “Maradona” tra Napoli e Spezia: Gattuso trova la semifinale. Apre il match Koulibaly, raddoppia Lozano. Poker del Napoli, parziale rimonta spezzina

Questi i voti del primo tempo

NAPOLI

Ospina 6 – Primo tempo sonnolento, si limita ad indicare ai compagni di difesa cosa fare. Nella ripresa si trova di fronte all’incapacità dei compagni di fronteggiare lo Spezia e capitola due volte

Hysaj 6.5 – Copre, spinge: tutto in maniera ordinata e pulita in una gara facile da gestire. Bravo nel confezionare l’assist che apre il match per Koulibaly. Uno di quelli che sbanda meno nella ripresa

Manolas 6 – Qualche intervento in più nel secondo tempo, poca roba: gestione facile tanto da rilassarsi troppo e farsi passare alle spalle da Gyasi per la rete del 4-1

Koulibaly 6.5 – Apre la gara con il gol che mette tutto in discesa. Si prende anche il lusso di qualche rinvio di tacco, senza sbavature. Poi, si fa prendere dal black out con qualche intervento a vuoto.

Mario Rui 6 – Ci mette talmente di quella voglia che si prende anche un’ammonizione inutile. Buona gara la sua

Elmas 6.5 – Trova la soddisfazione del gol, il secondo stagionale. Giostra da interno da svolgendo al meglio le due fasi (69′ Osimhen 5 – Come Mertens, lontano da una forma performante)

Demme 6.5 – Verticalizza per Lozano, mette dentro palloni interessanti. Inoltre, non perde mai un pallone e lavora bene in fase di recupero

Zielinski 6.5 – Disegna l’assist per il gol del 3-0 ed anche un’altra serie di traiettorie interessanti (69′ Lobotka 5 – Fuori condizione, evidentemente)

Politano 6.5 – Sfrutta l’occasione da titolare marcando il tris azzurro e producendosi in una quantità importante di scatti e percussioni (88′ Di Lorenzo sv)

Lozano 7 – Continua ad esser un fattore. Mette dentro il secondo gol sul tocco di Demme, riesce a trovare continuità di inserimenti che mette in costante crisi la difesa spezzina (46′ Mertens 5 – Lontano da una forma accettabile, non gioca neppure un tempo, esce con una caviglia malmessa – 88′ Bakayoko sv)

Insigne 6.5 – Riparte dalle certezze: come quella dell’assist per il gol di Elmas. Ritrova la testa giusta, serena. Quello che serviva

All. Gattuso 6 – Primo tempo top, secondo tempo flop. Passa il turno, ma non ci sono solo segnali positivi, soprattutto dal punto di vista tattico.



SPEZIA

Krapikas 4.5 – Serata disastrosa, non solo per colpe sue. Forse, avrebbe preferito non giocare

Vignali 5.5 – Serata difficilissima con Insigne, non si vede mai in spinta. Cambia volto la sua gara nella ripresa (74′ Ramos)

Ismajli 6 – Non li prende mai, troppo veloci, tutti assieme. Nel secondo tempo cambia la musica con Mertens ed Osimhen

Terzi 6 – Come sopra, troppo complessa la gara: ci mette quello che può. Nel secondo tempo non perde un tackle

Dell’Orco 5.5 – Politano lo punta e lo salta. Limita i danni per quel che può (46′ Bastoni 6 – Entra nel momento in cui la pressione del Napoli si abbassa e si può permettere anche qualche spunto)

Estevez 4.5 – Prova qualche forma di interdizione, di intensità. Operazione non riuscita (46′ Sena 6 – Meglio del compagno, nel vivo dell’azione)

Ricci 5.5 – Vorrebbe far girare un po’ il pallone, poche verticalizzazioni

Acampora 6.5 – Sente molto la gara da napoletano: si prende la soddisfazione di fare gol ed assist

Gyasi 6.5 – Spinge, ci mette anche qualche dribbling con la gamba frizzante. Trova la gioia del gol della bandiera con una bella azione (74′ Farias – sv)

Galabinov 4.5 – Si vede pochissimo: serve solo per mettere minuti nelle gambe (46′ Agudelo 6 – Il suo ingresso coincide con la rinascita spezzina)

Verde 5.5 – L’impegno c’è, anche qualche buono spunto tecnico

All. Italiano 5.5 – Squadra profondamente rimaneggiata. Nel primo tempo è stato travolto dal Napoli, nella ripresa riemerge

TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas (69′ Osimhen), Demme, Zielinski (69′ Lobotka); Politano (88′ Di Lorenzo), Lozano (46′ Mertens, 88′ Bakayoko), Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Maksimovic, Rrahmani, Petagna, Cioffi. Allenatore: Gattuso

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali (74′ Ramos), Ismajli, Terzi, Dell’Orco (46′ Bastoni); Estevez (46′ Sena), Ricci, Acampora; Gyasi (74′ Farias), Galabinov (46′ Agudelo), Verde. A disposizione: Zoet, Rafael, Marchizza, Agoume, Chabot, Maggiore, Erlic. Allenatore: Italiano

ARBITRO: Forneaux di Roma

RETI: 5′ Koulibaly, 20′ Lozano, 30′ Politano, 40′ Elmas, 71′ Gyasi, 73′ Acampora

AMMONITI: Lozano, Mario Rui (N)

ESPULSI: