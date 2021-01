‘Gennaro Volpe sudore e cuore’ è il libro di Matteo Fantozzi in cui il protagonista è, come fa capire il titolo, l’ex centrocampista con grandi trascorsi in Serie B e che attualmente ricopre il ruolo di allenatore della Primavera della Virtus Entella. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’!