Serie A, Parma-Sampdoria 0-2: Ranieri festeggia con Yoshida e Keita

Parma-Sampdoria 0-2, nel posticipo di Serie A colpo dei blucerchiati che chiudono l’andata a 26 punti: emiliani volenterosi ma poco fortunati

La 19a giornata di Serie A si chiude con il successo per 2-0 della Sampdoria sul campo del Parma. Blucerchiati che colpiscono nel primo tempo con Yoshida e Keita, i padroni di casa ci provano a ripetizione ma sono anche poco fortunati: due pali per Gervinho e Kucka.

Inizio decisamente volitivo del Parma, che va vicinissimo al gol prima con Kucka, il cui tiro viene respinto sulla linea da Colley, poi con Gervinho, che colpisce il palo con un destro toccato in maniera decisiva da Audero. Samp sorniona, che passa al 24′ sfruttando un rimpallo in area, Yoshida tutto solo insacca senza problema. Ancora Audero bravo su Gervinho, in contropiede arriva addirittura il raddoppio ospite con Keita in diagonale (34′). Parma che rischia di disunirsi e Keita e Quagliarella sfiorano il tris. Nel finale di tempo, ancora Kucka suona la carica e colpisce una clamorosa traversa. Gli sforzi emiliani anche nella ripresa non sortiscono effetti, Audero è ancora super su Kucka mentre dall’altro lato è Damsgaard a sfiorare il tris, con ottima parata di Sepe. Samp che conferma un ottimo decimo posto, il Parma resta penultimo pur mostrando segni di vita con la cura D’Aversa.

PARMA-SAMPDORIA 0-2 – 24′ Yoshida, 34′ Keita

CLASSIFICA SERIE A: Milan 43; Inter 41; Roma 37; Atalanta e Juventus* 36; Napoli* e Lazio 34; Sassuolo e Verona 30; Sampdoria 26; Benevento 22; Fiorentina 21; Bologna 20; Spezia, Udinese e Genoa 18; Torino e Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno