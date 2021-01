DIRETTA Serie A, Genoa-Cagliari | Le formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra le squadre di Ballardini e Di Francesco in tempo reale

Il Genoa affronta il Cagliari in uno scontro diretto molto delicato valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte i liguri di Ballardini vanno a caccia del terzo risultato utile consecutive per provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Dall’altra i sardi del pericolante Di Francesco vogliono interrompere la striscia di cinque sconfitte di fila e tornare al successo per operare il sorpasso in classifica. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Duncan; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Di Francesco

CLASSIFICA:

Classifica Serie A: Milan 43 punti; Inter 41; Roma 37; Atalanta e Juventus * 36; Napoli** 34; Lazio* 31; Sassuolo* 30; Verona* 27; Sampdoria* 23; Benevento 22; Fiorentina 21; Bologna 20; Spezia, Udinese 18; Genoa* 15; Torino e Cagliari* 14; Parma* 13; Crotone 12

* Partite in meno