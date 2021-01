Calciomercato Milan, i rossoneri devono fare attenzione al Real Madrid: Zidane a caccia di uno dei big di Stefano Pioli

La sconfitta con l’Atalanta non ridimensiona il giudizio sulla grande stagione fin qui del Milan, che ha chiuso al comando il girone d’andata. Rossoneri che si stanno esprimendo su livelli altissimi, Pioli con l’aiuto di Ibrahimovic e non solo ha cambiato volto alla squadra rossonera. Al punto che diversi calciatori cardine della sua rosa sono finiti nel mirino dei top club.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘assist’ Mandzukic | Clamorosa ipotesi scambio Juve-Milan!

Calciomercato Milan, clamoroso: Kjaer per il dopo Ramos

Il Real Madrid per esempio guarda proprio in casa del Diavolo per rinforzarsi. Zidane ha individuato tra i rossoneri l’erede di Sergio Ramos, in caso di addio del capitano. Simon Kjaer si sta rivelando una colonna del Milan, con picchi di rendimento mai toccati in carriera. Secondo ‘Fichajes.net’, ci sarebbe già una bozza di offerta per il centrale danese. 15 milioni sul piatto per il Milan per la cessione e un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione per il giocatore. Una proposta sicuramente appetibile per il difensore, il Milan difficilmente vorrà privarsi però di uno dei suoi giocatori principali del momento, a meno di non trovare sul mercato a sua volta il suo erede.