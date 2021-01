Calciomercato Juventus, idea James per l'estate | Ronaldo è lo sponsor

Dalla Spagna rivelano che la Juventus starebbe pensando a James Rodriguez per l’estate: Cristiano Ronaldo sarebbe il primo sponsor del colombiano

L’immobilismo dei bianconeri in questo mercato di gennaio è figlio della grande crisi economica causata dal Covid-19 e dalle spese importanti impostate in estate. La Juventus, in ogni caso, continua a lavorare sul prossimo mercato estivo e ragiona sulle modalità più corrette per rinforzare la squadra. Mentre Andrea Pirlo ed il suo staff sono impegnati nella rincorsa alle milanesi per lo scudetto, dalla Spagna rivelano che Fabio Paratici avrebbe messo gli occhi su un gioiello della Premier League. L’idea sarebbe nata da un suggerimento di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, occhi su James Rodriguez | Lo consiglia Cristiano Ronaldo

La Juventus non si ferma mai ed inizia a lavorare sul mercato estivo. Secondo quanto riportato da ‘DonBalon’, i bianconeri sarebbero interessati a James Rodriguez per la prossima stagione. Il numero ’10’ colombiano a 29 anni ha ancora diversi anni ad alti livelli davanti a sé e, dopo essere arrivato all’Everton a parametro zero, vorrebbe ritrovare la Champions League. Secondo il portale iberico, a consigliare l’ex Real Madrid a Paratici sarebbe stato direttamente Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è sempre trovato bene con James e gradirebbe averlo ancora nella propria squadra, per poter usufruire ancora dei suoi assist illuminanti.

Il club piemontese, però, non vorrebbe andare oltre i 15 milioni di euro per il gioiello di Ancelotti. Un’offerta che potrebbe essere presa in considerazione lo stesso dall’Everton, sia perché sarebbe comunque una plusvalenza sia perché risparmierebbe sullo stipendio milionario del colombiano. Nonostante le suggestioni riportate dal portale iberico, l’affare per i bianconeri sembra essere complicato.