Sempre attento al mercato dei giovani, il Sassuolo ha esplorato anche l’idea Facundo Pellistri, in uscita dal Manchester United in prestito

Autore di due gol e un assist in sei presenze in Premier League 2, Facundo Pellistri ha assorbito abbastanza bene l’impatto con il calcio inglese, ma il futuro dell’uruguaiano potrebbe essere lontano dall’Inghilterra. Di comune accordo con il Manchester United, gli agenti del ragazzo stanno lavorando per trovare una sistemazione in prestito, che possa garantire all’ala diciannovenne minuti importanti nel calcio dei grandi.

Ad oggi, la destinazione più probabile sembra la Spagna, dove Almeria, Betis, Celta Vigo e Real Sociedad si sono attivate, ma secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, qualcosa si è mossa anche in Italia. Il Sassuolo ha raccolto informazioni sull’ex Penarol, ritenuto molto interessante per le idee di gioco di De Zerbi e in possesso di passaporto spagnolo. Sulle sue tracce c’è anche il Bruges.